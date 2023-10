Policía rompe en llanto al convencer a hombre de no quitarse la vida

AGENCIAS.- El video viral de un policía que convenció a un hombre de no quitarse la vida se ha ganado el corazón de miles de usuarios, que han logrado conmoverse con el diálogo del uniformado que impidió una tragedia.

En redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, circula el video que muestra cómo un policía de Nueva York sostuvo un diálogo con un hombre que pretendía lanzarse al vacío para suicidarse. Todo quedó grabado en un video que captaron las cámaras corporales del oficial.

En las imágenes se observa a un hombre vestido con playera roja en lo alto de un puente, mientras que el oficial le habla amablemente y empatiza con él.

He estado en tu lugar, hombre, no vale la pena […] hay soluciones, hay manera de salir realmente de esta situación, te lo prometo, como policía de Nueva York tenemos el recurso, creo que eres un buen hombre, te lo prometo hermano, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte, por favor, escúchame, he estado en tus zapatos, te prometo que tenemos los recursos, te ayudaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo, me preocupo por tu vida, eres más fuerte que esto, solo dame una oportunidad, te amo, por favor escucha mi voz, te amo, me preocupo por ti, tienes mi hombro, apóyate en mí, te prometo que vamos a luchar juntos”, dice el policía.