Queremos que pese el Alvizo: Saúl Urbina

Rubén Jasso.-

Correcaminos sigue como líder de la tabla de filiales con 21 puntos; el delantero victorense Miguel Zapata sigue en el top 3 de goleadores, con ocho anotaciones

Con gran motivación de seguir en lo más alto de la tabla de filiales, será este viernes a las 10 de la mañana cuando Correcaminos Premier dispute en casa su compromiso de la jornada 12 ante Cimarrones.

En entrevista, el futbolista victorense Saúl Urbina argumentó que el equipo buscará con trabajo hacer valer la localía en el Estadio Universitario, “sí, tenemos que hacer lo que hemos estamos haciendo, que pese la casa, que pese la cancha de nosotros y darnos a respetar”.

En cuanto al nivel competitivo que maneja la Liga Premier y al cómo Correcaminos ha enfrentado sus compromisos, afirmó: “Creo que hemos estado compitiendo contra los mejores, tenemos que seguir demostrando por qué estamos en el primer lugar de filiales”.

De igual manera, indicó su análisis de la actual temporada de Correcaminos y el accionar de sus compañeros, resaltando el compromiso y la entrega de cada uno de los integrantes del equipo.

“Somos un plantel muy joven a comparación de todos los planteles de segunda, pero creo que lo competitivo no está en contra de lo formativo, entonces tenemos que marcar diferencia en eso, tenemos que marcar la garra que nos identifica en Correcaminos y seguir demostrando día a día por lo que estamos aquí”.

En cuanto a su sentimiento de pertenecer a Correcaminos siendo un elemento de experiencia, comentó: “Bien, estoy tranquilo, estoy confiado con todo lo que he estado trabajando, no he estado sumando los minutos que hubiera querido, pero no me voy a bajar del barco con mis compañeros y yo creo que ninguno se va a bajar”.

Para finalizar, brindó unas palabras a la afición naranja previo a este compromiso contra Cimarrones.

“Que vengan a apoyarnos como lo han hecho siempre, yo creo que voltear a ver las gradas y ver a familia, amigos, conocidos ahí, incluso personas que no conocemos, nos motiva mucho que nos estén alentando, crean que siempre damos todo por el equipo y por la Ciudad”.

Correcaminos se medirá contra Cimarrones en las acciones de la Jornada 12 de la Temporada 2023-2024 en la Liga Premier este viernes 20 de octubre a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras.

El equipo de Victoria ocupa el primer lugar de la tabla de filiales con 21 puntos y el futbolista victorense Miguel Zapata continúa en el top 3 de la tabla de goleadores con ocho anotaciones.