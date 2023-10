Correcaminos UAT Tamaulipas visita el Centro Oncológico de Victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con motivo de la semana Rosa del mes de octubre, el equipo del Club de Basquetbol de Correcaminos UAT Tamaulipas visitó el Centro Oncológico de Ciudad Victoria.

Encabezados por el presidente del equipo, Pablo Mancilla Barrón, el equipo de Victoria entregó algunos presentes a los pacientes del nosocomio y de igual manera convivieron con ellos, motivándolos y respaldándolos a seguir con su importante lucha.

“Ustedes son unas verdaderas guerreras y guerreros, sabemos que es una enfermedad complicada, pero cada día que ustedes continúan con su tratamiento es un paso a vencer el Cáncer”, expresó Joshua Quintero coach asistente.

Así mismo, las pacientes platicaron y llenaron de ánimo a los elementos del equipo, quienes actualmente participan en la Liga SiSNova de la LNBP Varonil.

Por su parte el Head Coach de Correcaminos, Laselle Taylor agradeció la invitación por parte del personal del Centro Oncológico de Victoria y alentó a todos los pacientes a pelear duro ante esta enfermedad.

“Ustedes no están solos en esta difícil enfermedad, tienen a sus seres queridos a un lado peleando esta batalla con ustedes, es por ello que les pedimos que no se rindan y que sigan luchando para combatir esta enfermedad, sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible”.

El “Ave” Guinda será con los trabajos de labor social, siendo estas actividades donde el plantel tamaulipeco, busca transformar a la sociedad del Estado y esta tenga un mayor crecimiento.