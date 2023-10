Fuera de la ley, la mayor parte de los bancos de materiales: Seduma

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- En Tamaulipas, la mayor parte de los bancos de extracción de materiales operan irregularmente, afirmo Karl Heinz Becker Hernández, subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado.

Con ello, dijo, se ocasiona un grave daño al medio ambiente en las zonas donde operan.

“Ese es otro tema que tenemos muy fuerte, que traemos ahí latente, porque solamente están registrados 14 bancos de materiales y otros tres están en proceso. Son 17 bancos que son insuficientes para atender las necesidades del estado” explicó.

“Queremos invitar a a que las personas que tienen bancos de materiales a que tramiten su registro. Que se acerquen para poder canalizarlos, ayudarlos a que se regularicen” dijo.

Explicó que los municipios deben colaborar en detectar y ordenar esos negocios, pero muchos, sobre todo los más chicos, carecen de capacidad para hacer valer la normatividad porque la desconocen.

Otro factor que influye en la irregularidad de operación de los bancos de materiales es que solamente se cuenta con una ventanilla para hacer el tramite de registro.

“Por ejemplo, hay quienes tienen que venir desde Nuevo Laredo para realizar el trámite. Por eso vamos a implementar, el año que viene, la digitalización de los permisos” mencionó.

“Imagínate, llegas con un machote de diferentes documentos y los quieres ingresar y te falta uno, por lo que eso implica regresarte hasta Nuevo Laredo, Tampico o Reynosa”, abundó.

Dijo que ya se está capacitando al personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para que la digitalización se haga desde principios del 2024, y con ello hacer más fácil el trámite de registro.

Por otra parte, el funcionario dijo que la contaminación por sitios irregulares de desechos es grave en Tamaulipas, ya que no existen sitios autorizados donde puedan depositarse los residuos.

Por esa razón, explicó, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está “atada de manos” ya que no puede sancionar a los particulares o empresas que tiran los desechos en sitios clandestinos, porque no hay lugares autorizados para que los lleven.