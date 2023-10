Percepción de seguridad mejora, según el Vocero

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Aunque el Estado sigue mejorando en índices de seguridad, pasando del 12 al noveno lugar en el entorno nacional, la percepción ciudadana es diferente a la realidad, consideró Jorge Cuellar Montoya.

El titular de la Vocería de Seguridad Pública dijo que hay avances y una mejora en la incidencia delictiva de acuerdo a resultados del último trimestre en materia de percepción ciudadana, marcando tendencia con base en el trabajo que se realiza.

Ante medios de comunicación, en sala de prensa de Palacio de Gobierno, el funcionario expuso que la percepción data de hace años, pero que en este gobierno se está revirtiendo.

“El resultado de la percepción para Tamaulipas, del trimestre pasado encontramos que, tuvimos el mejor resultado en 12 años y en este también, pero no tengo el dato todavía porque no he tenido tiempo de meterme al resultado de la encuesta que hizo el Inegi”, refirió.

Sin embargo, asumió el compromiso de traer el resultado de esa encuesta realizada por el Inegi en materia de percepción ciudadana en materia de seguridad pública, “porque también hubo una mejora”, sostuvo.

“A mí me llama la atención de que la gente se sorprende, pero los números no mienten”, indicó.

Declaro que la encuesta nacional, realizada en zonas urbanas, proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en una población mayor de 18 años, eligiéndose a cuatro ciudades de Tamaulipas, entre estas Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico y su zona metropolitana.

Se enfoca en la medición de percepción y experiencias sobre la seguridad pública en forma trimestral.

“Los resultados son buenos para Tamaulipas – insistió – producto del trabajo que se viene realizando en diferentes ámbitos, se mejoró la percepción en tres de esas cuatro ciudades, es decir, Reynosa, Laredo y Victoria”, apuntó

De Tampico y su zona metropolitana decreció en el último trimestre, producto de algunas acciones que se han dado en esa región, donde se está trabajando para seguir mejorando.