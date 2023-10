Es ‘tragado’ por gigantesca ola mientras esperaba tormenta Norma

Agencias.-

Un hombre intentó grabar las enormes olas de la tormenta tropical Norma en Baja California pero fue arrastrado por una de ellas en Cabo San Lucas.

Afortunadamente, sobrevivió.

Norma ingresó como huracán en la península de Baja California el sábado, pero ahora se dirige hacia Sinaloa al oeste y podría tocar tierra durante la noche.

La grabación del incidente se volvió viral debido a las risas de los espectadores ante la situación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Norma se encuentra en el Golfo de California, cerca de La Paz, Baja California Sur, y Los Mochis, Sinaloa.

He got his ass sanded #norma #hurricane pic.twitter.com/b2rUTU304I

— Rebolledo (@yonderer) October 20, 2023