Alerta Salud por brote de dengue en La Pesca; acumulado, 110

José del Carmen Perales Rodríguez

Sin llegar a representar una alarma, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) reconoció que se han registrado brotes de dengue en algunos municipios como Soto la Marina, Padilla, Matamoros y Ocampo, que han elevado la estadística y tienen en alerta a las autoridades.

En tanto el reporte semanal por parte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, con corte al 23 de octubre, muestra un incremento importante con respecto al informe previo, al pasar de 84 a 110 casos.

Al respecto José Luis Garza Ruiz, subsecretario de Salud Pública de la SST, reiteró el llamado a la población para que no baje la guardia, pues el principal sitio donde se han localizado los criaderos siguen siendo los patios.

«Hemos tenido brotes en comunidades como La Pesca en Soto la Marina, el cual se generó posterior a un torneo deportivo al que asistió una persona enferma y enseguida se presentaron casos, por lo que ya se están aplicando las medidas preventivas», expuso.

El funcionario comentó que si bien el mayor número de casos corresponde a los municipios de Tampico y Madero, ahora también hay presencia del dengue en Reynosa, Matamoros, Abasolo, Soto la Marina, Padilla, Victoria, Ocampo, El Mante, González y Altamira.

«Seguimos insistiendo a la población que no basta con las acciones sanitarias como la fumigación y abatización, sino que una parte importante le corresponde a la ciudadanía en sus hogares, volteando toda clase recipientes que pudieran convertirse en criaderos», apuntó.

Del total de casos confirmados reportados por la DGE federal, 85 son del tipo dengue no grave, 23 con signos de alerta y dos de tipo grave. Tampico acumula 43, Madero 27, Soto la Marina 12 y Padilla dos.