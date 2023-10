Piden a alcaldes no aumentar impuestos para el 2024

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El diputado local, José Braña Mojica, hizo un llamado a los 43 alcaldes para que, en su proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, no generen nuevos impuestos ni aumenten los ya existentes.

El también presidente de la comisión de asuntos municipales dijo que, son tiempos difíciles para la sociedad, por lo que es necesario evitar, hasta donde sea posible, el incrementar la carga tributaria.

A los ediles morenistas, en particular, les recordó que los principios de su partido defienden precisamente la austeridad y la protección de la economía de los ciudadanos.

“Los principios de la Cuarta Transformación son precisamente los de no a nuevos impuestos y no aumentos que vayan en perjuicio de la gente” mencionó.

Por esa razón reiteró su llamado para que privilegien la protección de la economía de las familias de Tamaulipas al momento de diseñar su proyecto de ley de ingresos.

Recordó que el análisis de los proyectos se realizará de manera conjunta con la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública.

Por otra parte, Braña explicó que, esperará a que se emita la convocatoria de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Victoria.

“Vamos a estar por la coalición, esperando los tiempos. Todos tenemos aspiraciones, hay que esperar los tiempos nada más y vamos a inscribirnos ya cuando llegue el momento” mencionó.

Reconoció que son varios los aspirantes a la alcaldía de Victoria, por lo que todos habrán de inscribirse para someterse a una encuesta.

“Hay que trabajar mucho por Victoria, hay que seguir trabajando muy unidos”, refirió.