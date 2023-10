Mueren 12 personas al desplomarse un pequeño avión en Brasil

Un pequeño avión se estrelló cerca del aeropuerto de Río Branco y las doce personas que estaban a bordo murieron, según confirmaron las autoridades del estado de Acre, en la Amazonía brasileña.

El Gobierno regional de Acre, cuya capital es Río Branco, mencionó que entre las víctimas figuran ocho hombres, tres mujeres y un bebé de un año y siete meses.

El accidente ocurrió por razones aún no establecidas, pero según testigos citados por medios locales, el avión pequeño explotó en el aire poco después de despegar del aeropuerto de Río Branco y se incendió una vez que cayó a tierra.

“Lo que se sabe hasta el momento es que las víctimas murieron carbonizadas”, informó el gobierno de Acre en una nota oficial, en la cual precisó que la avioneta era una Cessna 208 modelo “Caravan”, que pertenecía a una empresa de taxi aéreo.

Um avião Caravan acaba de cair perto da pista do Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, procedente do Amazonas. Todas as nove pessoas que estavam no avião morreram. pic.twitter.com/VR2wFtCWm8

— Altino Machado (@AltinoMachado) October 29, 2023