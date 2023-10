Reportan 9 muertos y 40 heridos por choque de trenes en la India

Al menos nueve personas murieron y otras 40 resultaron heridas al chocar dos trenes de pasajeros en el sur de la India, donde se han desplazado los equipos de socorro para atender a las víctimas.

El accidente ocurrió en el distrito de Vizianagaram, en el estado sureño de Andra Pradesh, según informaron fuentes policiales a la agencia local de noticias PTI.

El director de Relaciones Públicas de la división este de Ferrocarriles indios, Biswajit Sahoo, situó en nueve la cifra de muertos y en 29 los heridos, en declaraciones a la prensa.

La administración del distrito de Vizianagaram, en el estado sureño de Kerala, donde tuvo lugar el accidente, indicó que al menos 40 personas resultaron heridas en el suceso y precisó que cuatro de ellas se encuentran en estado crítico, según la agencia de noticias india ANI.

Por el momento se desconocen las causas que ocasionaron este accidente, en el que al menos tres vagones se vieron afectados, indicaron autoridades ferroviarias.

Imágenes difundidas por medios indios muestran varios vagones descarrilados y a gente apiñada a su alrededor, mientras los equipos de socorro aseguran el rescate y la atención de las víctimas.

Deeply anguished by the shocking train mishap in Kantakapalli, Vizianagaram. CM @ysjagan has instructed officials to swiftly carry out relief operations. AP Government specifically the departments of Health and Police assure to provide all necessary assistance.#TrainMishap… pic.twitter.com/OlpseGmT3m

— Botcha Satyanarayana (@BotchaBSN) October 29, 2023