Tiroteo en fiesta de Halloween deja 2 muertos y 18 heridos

Agencias.-

Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas en un tiroteo durante una fiesta de Halloween en Tampa, Florida.

El incidente ocurrió en Ybor City, donde dos grupos se enfrentaron, desencadenando la violencia.

Un hombre murió en el lugar y otro en el hospital.

La policía respondió a la disputa, y al menos 18 heridos fueron llevados a centros médicos.

En las redes sociales, se compartieron imágenes impactantes del caos, con personas vestidas con disfraces huyendo de los disparos.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad y se investigan las circunstancias del tiroteo.

My roomie recorded this. We were in Ybor, enjoying our Halloweekend when there were shots fired. I almost was trampled trying to seek shelter and my roommate was forced to hide as best at they could outside. Thankfully we are safe but I’m just… so tired of this being a reality pic.twitter.com/XGEekVsFpM

— Sheri 💕 🔜 HOLMAT 🎄 (@cherubthoughts_) October 29, 2023