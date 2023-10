Alertan por venta fraudulenta de medicamentos

Por Diego López Bernal.-



Ciudad Victoria, Tam.- La página de Facebook “Medicamentos mayoreo, insumos de nefrología, Ciudad de México y alrededores” resultó ser falsa; supuestamente vende medicamentos en general e insumos de hemodiálisis.

Así lo advierte la Policía Cibernética de Tamaulipas en su alerta de este lunes 30 de octubre, al referir que dicha página ha sido identificada gracias a varios reportes ciudadanos, con el siguiente modo de operar:

1) Publican diferentes promociones de medicamentos e insumos con precio extremadamente baratos, para captar la atención de los usuarios.

2) Para mayor información te piden enviar mensaje por vía WhatsApp al número 5520837242 para una mejor atención.

3) Una vez contactándote te atienden de manera amable y aplicando ingeniería social continúan con la supuesta compra-venta, aunque no dicen dónde están ubicados.

4) Posteriormente te piden realizar el depósito y una vez realizado te bloquean.

Ante el potencial riesgo de fraude, la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) emite las siguientes recomendaciones, para evitar convertirse en víctima de estos delincuentes:

1) No proporciones datos personales, ni financieros;

2) Busca reseñas de otras personas;

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas;

4) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues;

5) No realizar depósitos por adelantado.

Por último, es importante denunciar estos delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) si llegas a ser víctima de estos delincuentes virtuales.