Ayuda para Guerrero no será incautada, hay paso libre para quienes llevan ayuda

Enrique Martínez López, general de brigada, comandante de la 35 Zona Militar y jefe del Centro de Acopio “Acapulco” para la atención de la emergencia por el ciclón Otis, dejó en claro que la ayuda humanitaria que va dirigida para dicho puerto de Guerrero no se incautada por personal militar.

El general de brigada Martínez López recalcó en entrevista que hay paso libre para Acapulco para todas aquellos ciudadanos y organizaciones que quieran llevar dicha ayuda para los damnificados por «Otis».

“Si, definitivamente (no es cierto, lo que se menciona en algunos audios). Previo al audio en redes sociales ya había habido mensajes de que no se permitía pasar y de que se les quitaban las cosas, esa no es la situación”, indicó.

«Definitivamente nadie les va a quitar la ayuda, no ha habido esa situación. En toda la ruta hay diversos puntos de seguridad ciudadana, establecidos por Guardia Nacional y muchos son complementados por personal militar recorriendo la ruta, para asegurar que vayan a su destino con seguridad”, resaltó.

“No hay un filtro que detenga a la gente y que se le revise. Eso no existe. Afirmativo (hay paso libre hacia Acapulco)”, puntualizó.

Mencionó que actualmente personal de las Fuerzas Armadas auxilia en la distribución de despensas a la población de Guerrero, traslados médicos y distribución de agua, además de alimentos. Además, se realiza un plan de auxilio en carreteras, estaciones de servicios y centros comerciales que se están comenzando a limpiar y patrullajes en autopista.

El comandante de la 35 Zona Militar y jefe del Centro de Acopio “Acapulco” invitó a todos los mexicanos a seguir enviando ayuda. Guerrero, sobre todo víveres y el agua a la población.

“Principalmente víveres. Se hace una despensa de 17 kilos y se les entrega a las familias, que les debe de durar cinco días. Trae frijol, aceite, harina para tortillas, sopa, atún, algún enlatado, diversas pastas, incluimos algunos artículos de primera necesidad para la higiene personas, agua potable en botellas paara que tengan dos o tres días para tomar agua”, manifestó.

Les pido la solidaridad a todos los mexicanos para salir de esta emergencia”, indicó.

El número de personas fallecidas provocadas por el huracán «Otis», que entró como huracán de categoría 5 el pasado miércoles a Acapulco, considerado uno de los principales destinos turísticos de México, subió este lunes a 45, además de que 47 personas permanecen desaparecidas, informó el Gobierno de México.

El ciclón Otis se intensificó en menos de 12 horas de tormenta tropical a huracán categoría 5 para convertirse en uno de los ciclones más potentes en la historia en el océano Pacífico.





Con información de: lopezdoriga.com