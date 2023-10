Agencias.-

Pese a que David Bisbal es un cantante muy reconocido, quizá no se sabe mucho de su vida personal, sin embargo, gracias a su documental donde se abre por completo a su público, los fanáticos pudieron tener acceso a un íntimo momento que compartió con su padre.

José Bisbal padece Alzheimer, por lo que ahora familia tan cercana como su hijo ya es desconocida, pero David, con todo el amor y paciencia, procura continuar conversando y pasando tiempo con él tratando de hacerle recordar o simplemente contándole cosas de su vida.

En un pequeño video se logra ver al cantante sentado a un lado de su padre dentro de una casa en la ciudad española de Almería. Ahí, comienza a platicar con él con la pregunta: “me han contado que fuiste un gran boxeador”, a lo que José responde: “y de los buenos”.

Después Bisbal continúa: “mi padre, el mío, también fue boxeador, ¿qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo”. En ese momento el señor recuerda y contesta: “ese soy yo”. La enfermedad de José Bisbal ya ha deteriorado gravemente su memoria, pero su hijo se encarga de recordarle cada que puede quién es y lo mucho que lo quiere.

“Sí, claro, tú eres mi padre, y yo soy David. ¿No te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste un gran boxeador, boxeador de Granada, yo sé que tú ya no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante”, le dice.

Posteriormente, demostrando su talento vocal, David comenzó a entonar una canción y después de unos segundos, el señor Bisbal lo acompañó. Finalmente, ambos se sumergieron en un abrazo. El momento conmovió a millones de personas.