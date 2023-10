Defiende Ale Cárdenas a usuarios de Uber y Didi

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Cd. Victoria, Tam.- Antes de aprobar el impuesto del dos por ciento a las plataformas de Uber y Didi, el Congreso del Estado debe asegurarse de que el cobro no impacte el bolsillo de los usuarios de ese servicio de transporte, demandó la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos.

Explicó que, la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Transporte del Estado ya fue aprobada en comisiones, a pesar de que ella planteo que se aplazara la dictaminación con el propósito de hacer un análisis más detallado de la misma.

“No estoy en contra del impuesto, lo que propongo es que veamos la forma de no afectar a los usuarios, sobre todo porque cada día es más gente la que utiliza ese tipo de medio de transporte” mencionó.

Cárdenas Castillejos explicó que, personalmente recibió un oficio de la encargada de políticas públicas de Uber, solicitando audiencia al Congreso para realizar a detalle lo que se propone, y sobre sobre todo saber si ese dos por ciento que se va a cobrar no termina impactando al usuario.

Como miembro de la comisión de comunicación y movilidad, refirió, insistirá en la necesidad de escuchar a todos los involucrados, como ha ocurrido con otras reformas en las que convoca a la sociedad para escuchar propuestas y opiniones sobre las reformas.

“Hemos tenido mesas de trabajo (en otras temas) para elegir la mejor opción”, indicó.

La acción legislativa impulsada por la bancada de Morena busca aplicar un cobro del dos por ciento por cada servicio que prestan las plataformas.

Además, pretende prohibir el subarrendamiento de las unidades usadas en el servicio de transporte, porque hay particulares que tienen dadas de alta flotillas y rentan cada vehículos en sumas que van de los dos mil a cuatro mil pesos semanales.