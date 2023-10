En California, incendio consume edificios; evacuan a 4 mil personas

El lunes, un incendio forestal alimentado por los vientos de Santa Ana arrasó una zona rural al sureste de Los Ángeles y obligó a 4 mil personas a abandonar sus hogares, según las autoridades.

El llamado incendio de Highland comenzó alrededor de las 12:45 en unas colinas secas cubiertas de maleza cerca Aguanga, un poblado no incorporado del condado de Riverside.

El lunes en la noche todavía ocupaba una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados, indicó el vocero de los bomberos, Jeff LaRusso.

Se ordenó la evacuación afectaban a alrededor de mil 300 viviendas y a 4 mil residentes, añadió.

Las llamas habían destruido tres edificios y dañaron otros seis, pero no estuvo claro de inmediato si eran viviendas. La región no está muy poblada pero alberga ranchos de caballos y una gran zona de casas rodantes, indicó el portavoz.

Por el momento no se han reportado heridos.

Los vientos de entre 32 y 40 kilómetros por hora, con algunas rachas más potentes, propagaron las llamas y las brasas por la hierba y la maleza secas por los recientes vientos y la baja humedad, lo que habría alimentado el fuego, afirmó LaRusso.

Update by @CALFIRERRU 10/31/23 5:45 a.m. – The fire has grown overnight to 2,200 acres and remains 0% contained. All evacuation orders and warnings remain in place.

