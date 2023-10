Maratonea este Halloween

Agencias.-

El momento de las series de terror ha llegado. Puede que Halloween tenga orígenes celtas, pero se ha popularizado ampliamente alrededor del mundo. Los niños se disfrazan y van de puerta en puerta pidiendo dulces, mientras que los adultos asisten a fiestas de disfraces o se mueren de miedo (o mínimo lo intentan) viendo películas o series de terror.

Ya sean pandemias de zombis, fantasmas o payasos asesinos, Halloween es sin duda el momento perfecto para sumergirse en una buena serie terrorífica. Si no sabes qué hacer o qué ver este 31 de octubre, toma tus palomitas y echa un vistazo a la selección de series de terror en Netflix.

SLASHER

Cada temporada de la serie de terror consta de ocho episodios. El programa se inspira en “Scream”, de Wes Craven, y “Remember Last Summer”, de Jim Gillespie. Un combo tan delirante como aterrador. Se revela como un homenaje a todas aquellas cintas slashers de los 70 y 80 que dejaron huella en su época. Si nada es nuevo, todo parece funcionar para el director Aaron Martin, que ofrece cinco historias terroríficas, con giros argumentales sangrientos y completamente satisfactorios.

LA CAÍDA DE LA CASA USHER

Estrenada en Netflix el 12 de octubre, esta serie es la última creación de Mike Flanagan. Muy inspirada en la novela de Edgar Allan Poe, la serie de ocho episodios retoma la historia de la familia Usher. Roderick y Madeline Usher dirigen un imperio farmacéutico llamado Fortunato Pharmaceuticals. Cuando los secretos familiares salen a la luz, los herederos de la dinastía empiezan a morir uno a uno a manos de una misteriosa mujer de su pasado.

MARIANNE

Esta serie de terror tiene el sello “Hecho en Francia”. La obra de Samuel Bodin, fuertemente inspirada en el cine americano, sigue las aventuras de Emma, interpretada por Victoire Du Bois (vista en “Call Me By Your Name”), una autora de novelas fantásticas que descubre que las monstruosas criaturas de su imaginación se han vuelto muy reales.

RATCHED

Esta es una de las series más famosas de Ryan Murphy, aquí se desvela el pasado de la enfermera Mildred Ratched, descubierta en la obra maestra de Milos Forman “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”. La trama se desarrolla en 1947 cuando la señorita Ratched se traslada al norte de California para trabajar en el hospital Lucía, famoso por sus innovadores experimentos con seres humanos. Todo parece perfectamente normal, pero está a punto de convertirse en un auténtico monstruo y va a sembrar el terror por todo el hospital.

LA MALDICIÓN DE HILL HOUSE

Atrás quedaron los días gore. Con esta producción no hay saltos de susto cada diez segundos, sino una mezcla perfecta de terror y morbo. Estrenada en 2018 y dirigida por Mike Flanagan, se desmarca de las series de terror clásicas al apostar más por el aspecto psicológico que por el cine gore. Aquí conocemos a los cinco hijos de la familia Crain, quienes crecieron en una enorme mansión, que abandonaron precipitadamente la noche en que su madre murió allí, pero treinta años después siguen atormentados.

EL VIGILANTE

Una casa de ensueño, un barrio tranquilo. Todo parece perfecto para los Brannock. Pero poco después de su llegada, comienzan a aparecer extraños signos, como cartas amenazadoras firmadas por “El Vigilante” que empiezan a llenar su buzón. La pareja no presta atención al principio, pero el terror comienza de verdad cuando unos extraños también se invitan a sí mismos a su casa. El infierno se ha desatado.