Prohibirían a padres desobligados ser proveedores del gobierno

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Diputadas sin partido presentaron una iniciativa de decreto, para prohibir que los deudores alimentarios morosos sean proveedores de los gobiernos estatal y municipales.

Argumentaron que, a pesar del avance legal que se ha obtenido para evitar que los padres se desliguen de su responsabilidad para con sus hijos, sigue siendo una situación de mucha incidencia.

“Es por ello que promovemos esta acción, la cual, de ser procedente, será una herramienta más de nuestro marco jurídico para garantizar el derecho de muchas personas, sobre todo menores, a recibir alimentos”, señaló la diputada, Danya Silvia Aguilar Orozco, a nombre del grupo parlamentario sin partido.

En razón de ello, dijo, resulta oportuno establecer consecuencias no solo en materia civil o penal, si no en otras vertientes que obliguen a los deudores a cumplir con su obligación de dar alimentos y permita a los acreedores alimentarios hacer efectivo su derecho.

“Bajo estas consideraciones, es necesario implementar en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, la prohibición de contratar a personas que se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos” detalló.

La acción legislativa, que deberá ser analizada y dictaminada en comisiones, busca adicionar el numeral 4 al artículo 15 de la citada ley.

“Las dependencias y entidades estatales, así como los Ayuntamientos, no podrán bajo ninguna circunstancia, contratar a personas que se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Tamaulipas. La prohibición señalada en el párrafo anterior, también será aplicable a las personas morales, en el entendido que cuando un deudor alimentario moroso sea integrante de una persona moral, esta no podrá ser contratada por las dependencias y entidades estatales, ni por los Ayuntamientos”, prevé el texto que se busca añadir.