Celebra AMLO que ministra Norma Piña aceptara destinar fideicomisos del PJF a damnificados por ‘Otis’

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, le tomara la palabra para destinar los 15 mil millones de pesos de fideicomisos recortados al Poder Judicial para destinaros a los damnificados de Guerrero por el huracán Otis, que ha dejado un saldo de 46 muertos y miles de damnificados.

«Miren la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¡muy bien su respuesta! Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general, el interés del pueblo”, indicó.

“Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial se destinen para apoyar a damnificados de Acapulco, lo veo muy bien (…) La decisión importante es que por escrito la presidenta de la Suprema Corte se comprometa a que van a entregar los damnificados los 15 mil millones de pesos”, declaró.

López Obrador detalló que muchos de sus adversarios están decepcionados tras la decisión tomada por la ministra Piña Hernández, debido a que únicamente apuestan al “pleito” contra su Gobierno.

“Celebro la decisión que tomó la presidenta de la Suprema Corte. Deben de haber varios muchos, enojados con eso, que se deben de haber sentidos traicionados, porque apuestan al pleito, cómo es que la presidenta cede cuando debería de seguir atacando porque sus intereses son otros, lo que ellos están pensando, como decía Churchill, no es en la próxima generación, sino en la próxima elección, porque no ven más allá. Están imbuidos en la politiquería, ‘ahora es el momento, pleito, pleito, pleito, pleito, pleito, pleito’, ‘a la Suprema Corte y al Poder Judicial no se le toca, no se le toca, no se le toca, no se le toca’”, puntualizó.

Calificó como una “respuesta responsable” de la ministra Piña Hernández sobre el asunto de donar los 15 mil millones de pesos en fideicomisos.

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, solicitó al presidente López Obrador que defina cuál será el procedimiento para concretar su propuesta de donar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial a los afectados por el huracán Otis.

Durante su conferencia matutina el tabasqueño propuso a los integrantes del Poder Judicial Federal un acuerdo para que los 15 mil millones de pesos que conforman 13 de los 14 fideicomisos que eliminó el Congreso se destinen a los damnificados, y que se forme un comité para vigilar la aplicación de esos fondos.

La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”, apuntó la ministra Piña Hernández por medio de una carta.

Norma Piña, ministra de la SCJN aseguró que desde el Poder Judicial se trabajará por la recuperación de las personas más afectadas por el ciclón Otis, “para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.

Con información de: lopezdoriga.com