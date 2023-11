Ricardo Ferretti ve lejos volver a dirigir, tras ser presentado en ESPN

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti fue presentado como nuevo analista de la cadena ESPN, lo que originó la duda si se trataba de su retiro como director técnico, interrogante que él mismo respondió para dejar en claro que se trata de un alto en su carrera, aunque, eso sí, extenso.

En entrevista para el diario AS, el ganador de siete títulos de Liga en México fue cuestionado sobre si se retiraba en definitiva, lo cual descartó, aunque también dejó claro que sólo una propuesta rica le haría salir de donde hoy se encuentra.

«Visualizo una temporada larga. Y, conforme vaya pasando el tiempo, que me vaya sintiendo mejor será más complicado. Pero, naturalmente, si tengo alguna posibilidad de que pueda suceder algo a futuro… pero tendría que ser algo muy especial y platicar con mis jefes para ver si están dispuestos», dijo.

Aunque en los promocionales se anunciaba que la presentación del Tuca Ferretti sería este miércoles en ‘Futbol Picante’, eso no sucedió debido a las grandes señales que soltaron en la cadena, por lo que se adelantó.

También señaló que espera mantener su estilo «apasionado y crítico», aunque sin entrar en los exabruptos que llegó a cometer como estratega, en donde era reconocido su mal carácter. «Sí, pero espero que la pasión no se desborde. Tenemos que, como decía, ser respetuoso, pero no podemos olvidar que tenemos carácter y temple. Cuando sea necesario no podré evitarlo».

En un clip que compartió ESPN, Ferretti deseó que no se le complique «tanto» esta nueva etapa, «aprender» de sus compañeros, con quienes confía habrá un buen entendimiento. Además de aportar su sapiencia. «Mi intención de venir y aceptar este reto es hacer comentarios y críticas, pero hacerlas lo más positivo posible. Esta mesa de Futbol Picante no sabe lo que le espera».

BIENVENIDO 'TUCA' A LA MESA MÁS PODEROSA DE MÉXICO 🤩 ¡Presentamos al nuevo refuerzo de Futbol Picante! 💣💥 ¡Disfruta Futbol Picante en #ESPNenStarPlus! 📺 pic.twitter.com/Yx6SZ7oVYX — Futbol Picante (@futpicante) November 1, 2023

Con información de: mediotiempo.com