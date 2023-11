Arrestan a mujer por correr en la pista tras perder su vuelo

Después de correr hacia la pista del aeropuerto de Canberra, en Australia, una mujer fue arrestada y acusada en un intento desesperado por abordar un vuelo que, al parecer, había perdido.

Fue el miércoles uno de noviembre cuando sucedió el incidente, a las 19:30 horas, hora local. El momento fue captado en un video que se ha vuelto viral, donde se muestra a la mujer parada cerca de la cabina del avión.

Algunos testigos presenciales declararon a la estación de televisión local, 9 News, que la mujer parecía estar saludando al piloto después de haber llegado tarde a su vuelo, y su acto desesperado para abordar el avión ha dejado a muchos con la boca abierta.

Uno de los testigos describió el hecho como un acto descabellado, y detalló cómo la mujer había pasado corriendo por la seguridad del aeropuerto y directamente hacia la pista, aparentemente en un intento por detener un vuelo de QantasLink que se dirigía a Adelaida.

Las imágenes muestran a la mujer en la pista intentando llamar la atención del piloto, como si estuviera tratando de detener un taxi.

Al presenciar a la mujer, el piloto apagó el motor y la Policía Federal Australiana (AFP) detuvo a la mujer por su arriesgado comportamiento.

Otro testigo relató su asombro ante la situación y la falta de respuesta por parte de los presentes en la puerta de embarque. “La gente estaba un poco desprevenida, no parecía saber qué hacer, esa fue la parte extraña”, comentó.

La mujer acusada de este incidente inusual enfrenta cargos legales, ya que su acto temerario amenazó la seguridad y el orden en el aeropuerto.

