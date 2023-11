Acusan a Israel de bombardear convoy de ambulancias que salía de hospital de Gaza

Fue denunciado por el Ministerio de Salud de Gaza, que gobierna Hamás, que Israel atacó un convoy de ambulancias que salía del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El ejército israelí indicó que estaba investigando el reporte, información que no se pudo verificar inmediatamente.

«Hemos informado a la Cruz Roja, de conformidad con el derecho internacional, sobre el desplazamiento de un convoy que transportaba heridos en vehículos ambulancia desde el hospital Al-Shifa», dijo Ashraf Al-Qudra, portavoz del Ministerio de Salud, en un comunicado.

«En la puerta del hospital y luego en la plaza Ansar, la ocupación atacó al convoy en más de un lugar fuera del hospital Al-Shifa», agregó.

No menciona el comunicado si hay víctimas. La cadena de televisión Al-Aqsa, afiliada a Hamás, había citado antes al ministerio diciendo que había habido decenas de muertos y heridos.

El ataque fue denunciado por la Media Luna Roja Palestina (MLRP) e indicó que el hospital de Al Shifa estaba abarrotado de pacientes, pues es refugio de miles de desplazados.

Esta agresión coincidió con la hora en la que estaba previsto que una caravana de ambulancias partiera con heridos hacia el sur de la Franja de Gaza.

«Ataque contra una ambulancia de la Media Luna Roja que estaba frente al hospital de Al Shifa. Nuestros colegas se salvaron de milagro», escribió la organización en la red social X, acompañado por una fotografía en la que se puede ver la ambulancia dañada y un caballo muerto.

No hay más información oficial hasta el momento sobre eventuales víctimas como consecuencia del ataque.

#BREAKING| #Israel has bombarded the injured and displaced individuals in front of Al Shifa Hospital.

The Ministry of Health has said that there is a massacre in front of the hospital now. pic.twitter.com/CjErsNVQn1

— Quds News Network (@QudsNen) November 3, 2023