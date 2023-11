Admite AMLO ‘diferencias’ con Salinas Pliego y revela los motivos

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que tiene “diferencias” con el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego debido a que el empresario enfrenta un litigio por evasión de impuestos.

“Es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distinto, nada más que no hay que confundir una cosa con otra”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano recordó que el empresario tiene un proceso legal por una denuncia de evasión de impuestos, en la que se le exige que pague dichos recursos. Sin embargo, este aún continúa.

“Él sostiene que es injusto lo que se está haciendo, ha pasado por varias instancias legales, entonces cuando me plantea el caso le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique —como una especie de auditoría— se deseche, y si en efecto se demuestra que hay esta falta de pago en los impuestos, que se asuma”, subrayó el presidente.

López Obrador aclaró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concluyó que era “válido” que Salinas Pliego pagara los impuestos señalados, pero el empresario “no lo acepta”, apuntó.

Ante esto, se turnó el asunto a jueces y magistrados, que son las autoridades competentes, para resolver el tema. Sin embargo, acusó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, de “guardar” el caso, en lugar de resolverlo, para “ganar tiempo”.

No obstante, los ministros del Máximo Tribunal votaron para que el asunto, que implica 25 mil millones de pesos, “no lo trate la Corte”, sino los tribunales.

“Yo no creo que tarden tanto en resolverlo”, estimó AMLO.

“No estoy pidiendo que resuelvan a favor, aunque nosotros vamos a defender siempre la legalidad, estoy pidiendo que resuelvan”, preciso.

El presidente consideró que a raíz de ello ha surgido una “campaña” en su contra en la cobertura del huracán Otis en Guerrero por TV Azteca, pero sostuvo que no tiene “ningún problema de conciencia”.

“Todo esto ha generado malestar en Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, es cosa de comprender cuál es mi situación; yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”, concluyó.

En agosto, el Gobierno Federal dio a conocer que existe un proceso en contra de Elektra, empresa propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, por un adeudo fiscal que mantiene por más de 25 mil millones de pesos.

También se anunció que el Ejecutivo federal interpondría una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del ministro Luis María Aguilar, por demorar más de ocho meses la revisión del expediente sobre adeudos fiscales de esta empresa.

Aunque no mencionó a Elektra por su nombre, el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, dijo durante la mañanera del martes que la empresa dejó de pagar impuestos en 2020, 2011 y 2013.

Con información de: aristeguinoticias.com