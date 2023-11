Doble de Marvel muere en accidente junto a sus tres hijos

Agencias.-

Taraja Ramsess, conocido por su trabajo como doble de acción en películas de Marvel y otras, falleció en un trágico accidente automovilístico junto a sus tres hijos.

La noticia fue compartida por su madre, Akili Ramsess, en redes sociales.

El accidente ocurrió en una carretera de Georgia, Estados Unidos, durante la noche de Halloween.

Dos de las hijas de Ramsess sobrevivieron pero sufrieron heridas.

El hijo de 10 años que inicialmente sobrevivió falleció poco después.

Taraja Ramsess era admirado en la industria del cine, y su trágica pérdida fue lamentada por Ava DuVernay y otros.

