Recibe AMLO a Randy Arozarena en Palacio Nacional

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, compartió durante su conferencia mañanera de este lunes que la semana pasada tuvo una visita de lujo en Palacio Nacional, pues estuvo con Randy Arozarena, jugador cubano-mexicano de Grandes Ligas.

El mandatario mexicano presumió el video donde se le aprecia junto al jardinero de los de la selección mexicana de beisbol ganadora del Premio Nacional de Deportes 2023, quien le está firmando un jersey de los Tampa Bay Rays, equipo al cual pertenece Randy.

La visita fue el pasado 2 de noviembre, día en el que Arozarena se encontraba en la Ciudad de México por una conferencia sobre el PND que obtuvo la novena tricolor.

“Miren quién me está firmando su camisola, Randy Arozarena, mexicano-cubano. Le estaba contando de que la primera vez que lo vi batear, fildear, pensé en Roberto Clemente, ese gran pelotero puertorriqueño que perdió la vida porque iba a ayudar a damnificados a Nicaragua y se cayó el avión”, mencionó AMLO en el video que compartió en su canal de YouTube.

​Agregó: “Roberto Clemente, completo, bateaba, corría las bases, fildeaba y un brazo excepcional, no permitía que nadie se fuera en pisa y corre, nadie le llegaba y este (Randy) es como él”.

Y es que cabe mencionar que hace unos días, Randy Arozarena hizo una gran donación para todas las personas afectadas en Acapulco tras el paso del Huracán Otis e incluso invitó a todo el pueblo mexicano a ayudar a sus compatriotas.

AGRADECIDO CON MÉXICO

El beisbolista se dijo agradecido tanto con AMLO como con los aficionados mexicanos, quienes en varios parques de pelota de la MLB siempre se hacen presente para apoyarlo.

“Gracias por todo, la verdad muy agradecido por todo el apoyo que me ha brindado México, y soy un mexicano más, que esa la afición la amo, que siempre me llevan presente a donde quiera que vaya a jugar, en cualquier estadio de las Grandes Ligas siempre están presente con su bandera, su sombrero, botas, es increíble lo que he recibido. Gracias presidente y a todos los mexicanos”.

