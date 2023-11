Agrede automovilista a voluntarias de Un Cachito de Luz

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Justo cuando Toñita, voluntaria de la asociación civil Un Cachito de Luz, realizaba la tarea de vaciar un contenedor de tapitas un automovilista ignoró el señalamiento puesto para advertir que se hacía esta labor y lo arrastró varios metros.

En la esquina del 17 Matamoros se ubica este contenedor que al estar al límite de la banqueta los voluntarios de la altruista organización colocan un triángulo preventivo, para advertir de su presencia a los conductores, en los límites del arroyo vehicular.

“Estamos tristes pero también molestos por esta acción”, señaló de entrada en un video la fundadora de Un Cachito de Luz, señora Magda Pérez, para hacer un llamado a la población de Ciudad Victoria.

“El señalamiento estaba como a ocho o diez metros de donde estaba ella vaciando el contenedor y el señor no se quiso detener y lo arrastró”, explica y aclara que además de Toñita estaba una estudiante, que realiza sus prácticas en la asociación.

Al dejar en claro su molestia, la señora Pérez lamentó que “pusimos en riesgo su integridad (de ambas); es indignante que esto pueda pasar y que no tengamos educación vial”, dijo al mencionar que el conductor afirmó que regresaría a disculparse, pero no lo hizo.

“Arrastró el triángulo como 20 metros y pasó muy cerca de ellas”, señaló con clara molestia la fundadora de Un Cachito de Luz al aclarar que harán la publicación de las placas del automóvil involucrado.

Informó que dicho automovilista tuvo que hacer alto en la calle Matamoros al tocarle rojo en el semáforo, por lo que la voluntaria lo alcanzó para señalarle que arrolló y rompió el señalamiento.

Ante esta acción, el conductor le aseguró que regresaría pero no lo hizo, por lo que la asociación advirtió que hará públicas imágenes de la unidad para dejar constancia de esta falta de civilidad que puso en riesgo a sus voluntarias.

https://www.facebook.com/reel/1251458435531198