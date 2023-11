Babo y Karely Ruiz confirman colaboración sin censura

AGENCIAS.-Karely Ruiz, influencer conocida por realizar contenido para adultos en la red social de OnlyFans, anunció que tendrá una colaboración con el músico de rap y vocalista de Cartel de Santa, Babo. Eso fue anunciado recientemente por ambos creadores de contenido para sus seguidores.

Se trata nada más y nada menos que un video sin censura, el cual, desde las declaraciones de la propia Karely, ha estado en pláticas desde hace algún tiempo y finalmente llegaron a un acuerdo, siendo esta la segunda colaboración que tiene con un músico del género, luego un video en el que apareció con Santa Fe Klan.

«Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad. […] Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale».