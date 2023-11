Agencias.-

Ricardo O’Farrill volvió a dar de qué hablar luego de que fuera el invitado en la entrevista con Yordi Rosado, donde reveló lo que pasó con su salud mental durante los escándalos que vivió el pasado mes de marzo.

Durante la entrevista, el comediante dio a conocer que vivió un brote maníaco depresivo, que fue detonado por varios factores como el consumo de venlafaxina, un medicamento que le fue recetado por su ex psiquiatra.

“Lo que me comentan que disparó mi brote maníaco-depresivo fue el uso de venlafaxina, medicamento recetado por mi ex psiquiatra. Si eres bipolar y eres propenso a un brote, la venlafaxina lo dispara. Yo no sabía, ni mi pobre ex psiquiatra”, detalló.

De igual forma, confesó que ya llevaba tiempo sufriendo una fuerte depresión, pero que ahora también descubrió que es bipolar. Por lo que la combinación de estas condiciones más el uso de hongos y marihuana, también provocó que tuviera dicho brote.

“Yo soy bipolar y en ese entonces no lo sabía. El consumo esporádico de hongos, consumo de marihuana y justo esta depresión, que yo ya llevaba cargando desde hace años… fueron esos los factores que se sumaron y provocaron mi brote maníaco depresivo”, explicó O’Farril.

Fue el 18 de mayo del 2023 cuando Ricardo O’Farrill fue reportado como desaparecido tras haber sido maltratado en la Comunidad Terapéutica Margaritas S.A. de C.V., ubicada en la alcaldía Tlalpan; en esa ocasión el comediante había sido internado en este centro de rehabilitación luego de sufrir una crisis.