Fallece la actriz Shannon Wilcox, de ‘El Diario de la princesa’, a los 88 años

La destacada actriz con una carrera de 46 años, Shannon Wilcox, ha fallecido. Durante su extensa trayectoria, se convirtió en un rostro reconocido a nivel internacional gracias a sus participaciones en producciones de alto calibre como ‘El Diario de la Princesa’, ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Karate Kid’.

Wilcox, quien participó en más de 70 producciones, ya sean películas o series de televisión, falleció el 2 de septiembre en Los Ángeles a la edad de 80 años, sin embargo el medio ‘Variety’ confirmó la noticia este 6 de noviembre.

Su fallecimiento fue verificado por su agente de talentos, Peter Young. Su legado en el mundo del entretenimiento será recordado por sus contribuciones en la televisión y el cine.

Shannon Wilcox nació el 21 de mayo de 1943 y fue una actriz conocida por su extensa carrera en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera, participó en más de 70 producciones, incluyendo películas y series de televisión.

Shannon Wilcox, 'Songwriter' and 'Dallas' Actor, Dies at 80 https://t.co/ov60bpiJXm

Entre sus proyectos se encuentran producciones como ‘Six Weeks’ de 1982 con Dudley Moore y ‘Frankie and Johnny’ de 1991 junto a Al Pacino.

También interpretó a la madre de Ali Mills de Elisabeth Shue en ‘Karate Kid’ de John G. Avildsen y apareció en otras películas notables a lo largo de su carrera, incluidas ‘Se7en’, ‘El Diario de la Princesa’ y su secuela de 2004.

En 1990, desempeñó un papel recurrente como Anita en «Dallas», donde participó en una trama continua en las temporadas 13 y 14, involucrando al icónico personaje JR Ewing interpretado por Larry Hagman.

Además de estos roles, Wilcox acumuló créditos adicionales en la televisión a lo largo de su carrera, incluyendo apariciones en series como ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Resident’, ‘NCIS’ y ‘Matlock’.

Contrajo matrimonio con el galardonado actor de «El Padrino» y ganador del Emmy, Alex Rocco, en 2004, y su unión perduró hasta el fallecimiento de Rocco en 2015.

Shannon Wilcox Dies: 'Dallas' Actress Who Appeared In Several Garry Marshall Films Was 80 https://t.co/N9IsywYpiD

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 7, 2023