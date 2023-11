He visitado Acapulco en tres ocasiones desde la devastacón por ‘Otis’: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que sí ha visitado Acapulco, en Guerrero, en tres ocasiones desde la devastación provocada por el huracán Otis, que hasta el momento ha dejado un saldo de 48 muertos donde incluso apuntó que recorrió toda la zona afectada y que habló con la gente damnificada.

Durante su conferencia matutina, López Obrador se lanzó contra sus adversarios por señalar que no ha ido al puerto guerrerense tras la circunstancia provocada por el ciclón Otis.

«Vamos a la reunión en la Base Naval de Acapulco. Ya hemos estado con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios, politiqueros, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí, todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de los que había que hacerse para llevar aa cabo el plan de reconstrucción”, dijo.

El mandatario mexicano aseveró que hay quienes están utilizando la tragedia de Acapulco con propósitos politiqueros contra el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Lo que sucede, ya ni debería de decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, televisión, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros”, indicó.

“Los que están en campaña, los que quieren regresar por sus fueros, los corruptos, los de la mafia del poder, los conservadores, que no se cansaron de robar, no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando mientras la mayoría del pueblo de México vive en la pobreza, porque no es que les importe la gente, nunca les ha importado, son muy individualistas, muy egoístas y muy corruptos, y el Gobierno era un botín, mejor dicho el presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos y no solo se robaban el presupuesto del pueblo, se robaban los bienes del pueblo y de la nación, se dedicaron a saquear como nunca en la historia de México”, subrayó.

El mandatario mexicano indicó que actualmente se lleva a cabo una transformación donde “es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia”.

“Les molesta mucho y utilizan todos los medios para atacarnos, afortunadamente ya el pueblo despertó porque este cambio fue acompañado de un proceso de toma de conciencia, este cambio es el fruto de una revolución de las consciencias, y siempre he dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad del pueblo”, agregó.

Con información: lopezdoriga.com