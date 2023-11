`Piojo´ Herrera, sancionado por sus declaraciones tras partido contra América

Los Xolos de Tijuana enfrentaron a las Águilas del América en la jornada 16 del Apertura 2023. Pese a que el equipo dirigido por Miguel Herrera mostró una buena cara frente a los azulcrema, el equipo perdió a un futbolista durante el trámite del encuentro y terminó goleado 3-0.

Poco después, durante la conferencia de prensa, el `piojo´ declaró que el árbitro había sido un factor decisivo para que su equipo perdiera.

“No es justo para uno y otro. Para acá estaban claras las tarjetas y para allá no. Había jugadas similares. Si vas sacar, qué sean de los dos lados. No es congruente con lo que pita y no es congruente con las tarjetas. Para un lado saca rápido y para el otro lado sí”.

Tras haber declarado en contra del cuerpo arbitral, Miguel el Piojo Herrera recibió una sanción económica. Esto fue lo que compartió la Federación Mexicana de Futbol en torno a este tema:

La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Tijuana, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, toda vez que en la conferencia de prensa al finalizar el partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2023, entre los clubes América y Tijuana, emitió una declaración pública que transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 71 inciso c), que menciona lo siguiente:

«Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales».

Finalmente, se advierte al Sr. Miguel Ernesto Herrera Aguirre sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra.

Con información de: mediotiempo.com