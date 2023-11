Por influencias, hombre evita ser asaltado; conocía al ladrón

La inseguridad es una constante en cualquier parte del mundo, y este peculiar intento de salto es la muestra clara que tener buenos contactos o influencias te puede evitar ser víctima del hampa.

Un video que circula en redes sociales se ha vuelto viral recientemente tras darse a conocer como un hombre sería eminentemente asaltado por dos ladrones, sin embargo, el acto no se consumó ya que la víctima conocía a uno de los rateros.

Fue a través de TikTok que se hizo viral el video donde se ve a un hombre de playera azul esperando en una esquina mientras es abordado por un sujeto en bicicleta, quien le exige que le dé la mochila que este portaba.

Lo que más sorprende es que se puede ver como el hombre antes de ceder sus pertenencias saluda a alguien, persona que aparentemente era cómplice del ladrón y por lo que logra salvarse del robo.

Tras la publicación infinidad de comentarios se manifestaron, pues sin duda muchos aseguran que el hombre corrió con mucha suerte.

No hay que confundir amistad con trabajo si no el negocio no prospera»; «Tener contactos de los malos, a veces también sirve»; «Y luego dicen que no es bueno hacer ese tipo de amigos», fueron algunas reacciones de los internautas.