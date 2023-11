Acepta AMLO renuncia de Saldívar a SCJN, falta que la acepte el Senado

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia matutina, López Obrador detalló que corresponderá al Senado de la República quien le acepte o no la renuncia a Zaldívar.

«Aprovecho para contestarle lo del ministro Zaldívar: presentó su renuncia. Sí la acepto y envío el oficio al Senado, que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado”, dijo.

“Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte, le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas (conservadores)”, puntualizó.

“Eso es cuestión de interpretación, si una persona ya no quiere continuar en un cargo no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora, igual envié el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? El Senado”, argumentó el tabasqueño.

«Le deseo a Arturo Zaldívar que le vaya bien, con él tuvimos buena relación de respeto. Iba yo a sus informes, y como nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial, y del nepotismo, ahora ya se relajó todo ahí. Claro que a los conservadores no les gustó, nada más que ‘Arturo Zaldívar, aguanta, el pueblo se levanta’ (risas), ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador, ¿o no, me equivoco?”, recalcó.

López Obrador dejó en claro que está pensando en proponer a tres mujeres a la Cámara Alta, y recalcó que no habrá línea para elegir a la nueva ministra.

«Estoy pensando en la terna, me estoy inclinando por presentar tres mujeres, tengo más ventaja con las mujeres porque es más honesta, más definida, muy trabajadora, tienen muchas virtudes, y a mi en la administración pública me ayudaron mucho y ahora me están ayudando muchísimo”, declaró.

“Lo voy a analizar bien, porque ya no es como antes que se enviaba la terna ya con la línea, ‘ahí van tres pero quiero que sea ella o él’, entones hacía la faramalla”, expuso.

Este martes Arturo Zaldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte mediante una carta enviada al mandatario mexicano, tras 14 años en el cargo.

“El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación”, informó Zaldívar en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Zaldívar Lelo de Larrea, acusado de ser demasiado cercano a López Obrador, es el segundo ministro en presentar su renuncia a la Suprema Corte, después de la dimisión de Eduardo Medina-Mora en octubre de 2019 en medio de presuntas presiones del Gobierno.

Mediante una carta dirigida al tabasqueño, Arturo Zaldívar dejó en claro que su “ciclo en la Corte ha terminado”.

La candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, informó más tarde por medio de redes sociales que se reunió con el que también fue expresidente de la Suprema Corte, con quien acordó “trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”.

“Me reuní con Arturo Zaldívar acordamos trabajar juntos en la transformación del país”, señaló Sheinbaum Pardo.

