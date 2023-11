CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (Agencias)

Han sido muchos los rumores y comentarios sobre la salida de Checo Pérez de Red Bull para el 2024, pero parece que está definido.

El piloto mexicano estaba en duda para continuar la siguiente campaña; sin embargo, parece que se quedará. A falta de que se haga oficial, el azteca seguirá siendo compañero de Max Verstappen en la siguiente campaña.

“Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Creo que Red Bull quiere seguir, absolutamente, con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda”, dijo Martin Brundle, ex piloto y comentarista de Sky Sports que tiene acceso a una gran cantidad de información.

El propio Brundle añadió que el tema de si Pérez se mantenía o no en el equipo era sobre que necesitaba ser más sólido. De hecho, señala que no se trata de un tema de conseguir el subcampeonato de piloto, como se había especulado.

“Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo, por varias razones. Eso es a lo que apuntan en este momento. La gente que sabe me ha dicho, de forma categórica, que no se trata de terminar segundo en el campeonato. Ciertamente necesita tener carreras sólidas o ¿dónde se encuentra, en su propia cabeza, de cara al futuro?”.

Finalmente, añadió que Sergio se quedará para el siguiente año.

CHECO PÉREZ, CERCA DEL SUBCAMPEONATO DEL MUNDO

Una de las supuestas condicionantes de la permanencia de Checo en la escudería austriaca era que terminara como segundo. Esto comenzó a tomar fuerza a raíz de que el mexicano comenzó a perder muchos puntos en las últimas carreras.

La temporada de Sergio ha sido muy irregular y de ahí comenzaron los rumores sobre su salida al finalizar la temporada. Sin embargo, parece que es un hecho que se mantendrá en el equipo por lo menos un año más.

El contrato de Pérez finaliza en 2024 y, aunque es muy seguro que termine en segunda posición este año, el siguiente podría jugarse su destino con Red Bull.