¿Usas tarjeta para comprar en línea? Esto te interesa

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Ante la gran cantidad de delitos conocidos como “carding” detectada en Internet, las autoridades de seguridad de Tamaulipas lanzan una alerta que puede ayudar a prevenirlos.

Es la Policía Cibernética del Estado la que informa que el “carding” es una modalidad de fraude electrónico, en la cual las personas detectan cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito o débito.

Por esta problemática, que afecta a tarjetahabientes por igual, la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) llama a no olvidar que:

1) Es necesario utilizar redes de WiFi seguras al momento de realizar pagos o compras en Internet.

2) No se debe de compartir información sobre la tarjeta, firma electrónica o números de seguridad.

3) Es mejor comprar en sitios seguros en Internet, es decir, aquellos que cuenten con sellos de seguridad que protejan de datos bancarios.

4) Se recomienda revisar frecuentemente los estados de cuenta.

5) Es conveniente activar las alertas de movimientos de tus tarjetas, para que puedas monitorear la actividad y detectar cualquier movimiento inusual.

6) Es mejor utilizar tarjetas digitales que las físicas para transacciones en línea.

Así que ya lo sabes, estas recomendaciones reducirán en gran medida la posibilidad de que te clonen tu tarjeta o roben tu información financiera, para así combatir el “carding”.