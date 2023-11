Podría Belinda dar vida a Irma Serrano ‘La Tigresa’, en una bioserie

El pasado 1 de marzo del 2023 fue cuando se confirmó La muerte de la actriz, cantante y ex política mexicana Irma Serrano, mejor conocida como “La Tigresa” a causa de un ataque al miocardio a los 89 años de edad.

Se ha rumoreado desde entonces que podría estarse preparando la bioserie de la polémica mujer que fue ligada sentimentalmente a Gustavo Díaz Ordaz, entre otros más; sin embargo, su sobrino Luis Felipe García, reveló que ya son varios los productores que se han acercado a él y revela que quisiera que Belinda interpretará a su famosa tía.

Pero aunque mucho se ha rumoreado que se hará la bioserie de “La Tigresa”, aún no es un proyecto confirmado, sin embargo, Luis Felipe García sobrino de Irma Serrano reveló a las cámaras de Ventaneando que ya hubo un acercamiento con tres productores.

Dijo que algunos productores se han acercado a él para hablar sobre llevar la vida de su polémica tía a las pantallas, García aseguró que le da mucho gusto que personas tan profesionales estén interesados en este proyecto, además reveló que no solo Belinda sino otra hermosa actriz le gustaría que interpretara a “La Tigresa”.

“(¿Belinda sigue siendo tu prioridad número uno quien la interpretaría?) En una etapa de su vida, yo creo que sí, ¿no?,osea, yo creo que sí pero los productores son los que deciden a mi me gusta Bárbara Mori, también, los ojazos, mis respetos para ella”, contó Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano “La Tigresa”

Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano “La Tigresa” reveló que es él quien tiene los derechos sobre la vida de su famosa tía y con quien los productores deberán negociar para hacer la bioserie.

Y es que mucho se ha dicho que es Gerardo Gómez Borbolla quien tiene los derechos de la vida de “La Tigresa”, por su parte también Pilar de León, ex asistente de Serrano quien estuvo en la cárcel por robarla y defraudarla, podría estar peleando estos derechos.

“Imagínate, ¿con qué calidad moral sales a decir que tienes los derechos y tu socia es una convicta? que es público, estuvo 5 años en Santa Martha Acatitla, ¡madre mía!, yo quiero saber qué productor serio va a sentarse con ellos, ¡nadie!, es más a mi me da risa, ojalá me inviten a la premier voy a ir gustoso,, imagínense el tráiler va a decir: ‘producción el engañabobos y la convicta’, la gente se va a volcar para verlo, no saben ni la historia de Irma Serrano, dicen que no soy familia, ¿qué les discuto?”, dijo Luis Felipe García.

Finalmente, conductores de un programa de espectáculos respaldan las declaraciones del sobrino de Irma Serrano y Ricardo Manjarrez apoya la decisión de que sea Belinda quien interprete a la ex política fallecida mientras que Pati Chapoy cree que es mejor opción Bárbara Mori.

Con información de: heraldodemexico.com