Reclama AMLO a diputados de oposición que votaran contra Presupuesto 2024

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador reclamó a los legisladores de oposición en el Congreso haber votado en contra del presupuesto 2024, el último de su sexenio.

Durante su conferencia matutina desde Tijuana, Baja California, y al referirse en el tema de las pensiones, López Obrador arremetió contra los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), de quienes apuntó que si de ellos dependiera no entregarían los apoyos sociales.

«Aquí aprovecho para subrayar, porque no se dice, de que los conservadores del Congreso, del PRIAN, votaron en contra del presupuesto, y si de ellos dependiera, no aprobarían que se entregaran estas pensiones, y no estoy hablando al tanteo”, dijo.

“Cuando se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados para que a pensión a adultos mayores se elevara a rango constitucional, los diputados del PAN votaron en contra. Para poner las cosas en claro, porque luego engañan mucho”, expuso.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta semana, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2024.

Dicho Presupuesto de Egresos 2024 fue aprobado en lo particular l jueves en San Lázaro con un total de 266 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención, donde fueron aceptadas algunas modificaciones al dictamen propuesto por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y entre reclamos de los legisladores de oposición por no asignar una partida para damnificados por el huracán Oits en Guerrero.

López Obrador celebró unas horas después dicha aprobación del Presupuesto 2024, un año marcado por las elecciones presidenciales, le permitirá terminar “todas las obras” antes del fin de su sexenio.

“Es el último presupuesto que me toca presentar y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Tras dicha aprobación, López Obrador espera concluir algunas de sus obras más controversiales, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto de Tulum, antes de finalizar su mandato en octubre de 2024.

Con información de: lopezdoriga.com