Se disparan infecciones respiratorias hasta 40%

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- La cifra de consultas por enfermedades respiratorias en la red de salud estatal se han incrementado hasta un 40 por ciento, al presentarse cambios bruscos de temperatura durante el inicio de la temporada invernal, reportó Vicente Joel Hernández Navarro.

El titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), agregó que los principales cuadros que se presentan están relacionados con infecciones respiratorias agudas (IRAs), afectan principalmente a la población de menores de 5 años, que es la más vulnerable a estos padecimientos.

«Estamos en una época en la que se pueden presentar cambios bruscos de temperaturas y elevar la estadísticas de infecciones respiratorias, los primeros frentes han ocasionado que estos padecimientos se eleven alrededor del 40 por ciento, por lo que el llamado a la población es que extremen medidas preventivas», comentó.

Hernández Navarro precisó que la principal recomendación es reducir los riesgos y mitigar los efectos ocasionados por las bajas temperaturas, abrigándose adecuadamente hidratarse bien, consumir alimentos con vitamina C, lavarse las manos con frecuencia, entre otras.

«Estamos llevando a cabo en todo el estado las acciones necesarias para atender a la población, se han equipado las unidades de salud y capacitado al personal, para una oportuna detección de los signos de alarma de estos padecimientos, incluidos influenza y covid-19», precisó.

Hernández Navarro enfatizó que se debe evitar ante todo la automedicación, pues regularmente los infantes en tres días empiezan a presentar mejoría y no requieren antibióticos para su tratamiento, pero en caso de requerirlos éstos solo se deben consumir por prescripción médica.

«En caso que sus hijos presenten respiración rápida, se le hunden las costillas, se queja, tiene pus o secreción en los oídos, fiebre que no puede controlarse o dura más de tres días, no pueden beber o consumir alimento, su salud está en riesgo y deben acudir a la unidad de salud más cercana», subrayó.

Finalmente Hernández Navarro recordó que se debe evitar utilizar estufas, braceros o calefactores de leña para calentar el hogar, ya que producen monóxido de carbono que puede ocasionar una intoxicación mortal.