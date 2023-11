Alertan en Morena por “coyotes” políticos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- Por falta de información, los aspirantes de Morena en Tamaulipas, pueden “ser víctimas de coyotes o vivales” que están pidiendo dinero para hacer los registros de los aspirantes.

Yuriria Iturbe Vázquez, Presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, remarcó que una vez emitida la convocatoria, los requisitos para los aspirantes a cargos de elección son “gratuitos, personales y en línea”.

Los registros para los aspirantes a cargos de elección federal, fueron los primeros que iniciaron y entre el 20 y 22 de noviembre, se harán todos aquellos que busquen cargos para la elección local.

Iturbe, hizo un llamado a quienes van a iniciar ese proceso, a no dejarse sorprender por “coyotes o vivales” que están pidiendo dinero para realizar los registros en línea, “pero es un servicio gratuito”.

Y agregó: “Aquí no hay de que entreguen sus papeles para que se los lleve al amigo o cercano al partido y hago mucho énfasis en esto para que tengan cuidado que no sea que por falta de información o conocimiento vayan a caer en manos de vivales que andan actuando ahí como coyotes y que están pidiendo dinero para hacer trámites”.

La Presidenta de Morena, señaló que este tema “es delicado” porque el partido ha sido muy puntual y transparente en dar a conocer los procesos internos y basta con abrir la página oficial del partido para consultar la convocatoria y el Instituto Nacional de Formación Política ha emitido sus cursos”.

Dijo que su postura, es para prevenir que pueda ocurrir un acto de abuso de esta naturaleza porque va en contra de toda acción por parte de Morena.

“Ha habido comentarios solamente, no estoy señalando a nadie en particular, esto es a manera de prevención, mi comentario es en el sentido de prevenir, aclaro, solo estoy previendo, pero no quiero que por falta de información se vaya a suscitar esto”.

“Es un trámite y proceso personal y en plataforma. No es presencial, no es en físico, no es de que tengo que acudir al partido, con que lo haga en la plataforma es más que suficiente el asunto de en físico corresponde ya cuando sea un candidato propiamente mientras tanto no”, mencionó.