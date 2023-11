Exige PRI el 50% de las candidaturas a diputados y encabezar senaduria

Por Patricia Azuara.-

Cd. Victoria, Tam.- El ex presidente del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, afirmó que el tricolor debe pelear el 50 por ciento de las candidaturas a las diputaciones federales y encabezar la senaduria.

Reitero su intención de participar en la contienda en busca de una curul en la Cámara Alta, e hizo un llamado a que todos los aspirantes a tener un debate y a partir de ahí, elegir al mejor.

«Ya la encabezaron dos veces ellos (PAN) la gubernatura y la senaduria, de no ser así, yo me quedo en el PRI yo soy leal y congruente, aunque no esté de acuerdo pero seguiría trabajando».

Aseguró que sea cual sea la decisión en el frente opositor que encabeza PAN, PRI y PRD, seguirá apoyando a su partido y las alianzas.

«Yo soy un político de emoción y de convicción, no de ambición no he ambicionado nada en mi vida política, tengo 30 años y no he sido ni siquiera he sido candidato a regidor, fui pluri».

Hizo un llamado al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha debatir contra los aspirantes.

«Que debata con nosotros para ver quien es mejor político, un debate y una encuesta es lo correcto para elegir candidatos que realmente puedan competir».