“Nos desahogamos pero no hubo acuerdos”,productores del Distrito de Riego 026

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- “Nos desahogamos pero no hubo acuerdos”, manifestaron esta noche los productores del Distrito de Riego 026.

Al concluir la reunión del Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya con el director General de la Comisión Nacional del Agua Germán Martínez Santoyo, el presidente del Comité Hidroagrícola del Distrito de Riego 026 Marco Antonio Garza Acosta señaló que esperarán una semana más para saber qué procede ya que su postura es insistir en el trasvase de la Presa El Cuchillo a la Presa Marte R. Gómez.

“Lo pedimos, lo llevan en cartera, van a platicarlo para tener una reunión próximamente la semana que entra, y vamos a ir viendo los puntos que tratamos para ver si podemos llegar a soluciones”

Entrevistado esta noche al salir de la Torre Bicentenario, Garza Acosta manifestó; “tenemos que esperar, no pudimos hasta ahorita tomar una determinación de qué hacer y qué no hacer hasta no tener la certeza de la respuesta que nos puedan dar a las peticiones que nosotros presentamos”.

En la reunión con el Director General de la Conagua, los productores del Distrito de Riego 026 exigieron el pago de daños y perjuicios por las aguas que no van a tener.

“Yo le solicité que vieran los daños que vamos a percibir al no tener el recurso del agua, queremos esa reparación del daño, estamos hablando de 750, 800 millones de pesos en total de todo el Distrito de Riego 026, a reserva de checar detalles”.

Cabe señalar que el Presidente del Comité Hidroagrícola del Distrito de Riego 026 señaló que son tres mil 950 productores de un universo de 69 mil 850 hectáreas.