No se apiadan de pobres; defraudan a quienes necesitan préstamos

Por Diego López Bernal.-



Cd. Victoria, Tam.- Los delincuentes cibernéticos no tiene consideración con grupo poblacional alguno y abusan de la necesidad de los que menos tienen y buscan dinero rápido y sin tantas trabas.

La Policía Cibernética de Tamaulipas así lo advierte en su alerta de seguridad más reciente, al dar a conocer que “por medio de varios reportes ciudadanos se ha identificado una página de Facebook fraudulenta de nombre ‘Tuapoyo’, (que) según se dedica a prestar dinero”.

En dicha página, que se puede localizar en la siguiente dirección: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081971427418, se atenta contra el patrimonio personal, detallando la corporación estatal el modo de operar en ella.

1) Los delincuentes hacen publicaciones dirigidas a quienes necesitan algún préstamo, para que los contacten.

2) Para mayor información, se te pide que te contactes con ellos por medio de Messenger.

3) Una vez contactándote te atienden de manera amable y aplicando ingeniería social continúan con el supuesto trámite para el préstamo.

4) Sin embargo, posteriormente te piden realizar el depósito de dinero para concretar el crédito.

5) Pero una vez hecho el depositado te bloquean y ya no es posible recuperar el anticipo requerido.

Los especialistas de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) señalan que para dar más credibilidad, los autores de la página dicen estar ubicados la calle Independencia norte 6002 B, de Tenango del Valle, Estado de México.

Sin embargo, está confirmado que en dicha página se comente el delito de fraude por lo que llaman a la población a no dejarse engañar por falsos prestamistas, por lo que emite las recomendaciones de rigor.

1) No proporciones datos personales ni financieros

2) Busca reseñas de otras personas.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

4) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

5) No realizar depósitos por adelantado.

Por último, es importante denunciar estos delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) si llegas a ser víctima de los ciberdelincuentes.