Embarazada de nueve meses fallece en camino al hospital a dar a luz

Agencias.-

Karolaine Vieira Palmeo, de 26 años y embarazada de nueve meses, perdió la vida en un trágico accidente vehicular en Brasil mientras se dirigía al hospital para dar a luz.

Viajaba en un GM Onix con su madre, Ivonete Vieira, de 49 años, y su esposo, quien fue el único sobreviviente.

El accidente ocurrió en una carretera de Mato Grosso durante una lluvia, cuando el conductor perdió el control y chocó con un Volkswagen T-Cross, partiendo el Onix en dos.

Ivonete falleció en el acto, mientras Karolaine y su esposo fueron llevados al Hospital Regional de Cáceres, donde lamentablemente ella no pudo ser salvada. El esposo de Karolaine sufrió lesiones y traumatismo craneoencefálico pero sobrevivió.

La joven maestra de Educación Física estaba emocionada por ser madre, habiendo superado previamente dos abortos espontáneos.

La familia se encuentra devastada por esta trágica pérdida.

