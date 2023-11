‘Mi hijo ya perdió boxeo y familia; a mí hasta me echa a la policía’: Julio César Chávez

AGENCIAS.- Julio César Chávez reconoce que ha vivido una pesadilla con su hijo Julio César Chávez Jr., misma que le duele y que, reconoce, ya no sabe qué hacer para ayudarle.

La leyenda del boxeo fue entrevistada por La Jornada en Tashkent, Uzbekistán, y subrayó que su hijo ya perdió en muchos aspectos de su vida.

«No he podido ayudar a mi hijo, esa es la única verdad», reconoció el exboxeador, ya que su hijo sigue con problemas de adicción y no ha logrado salir con éxito de la rehabilitación.

«Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó».

Chávez por su parte tiene 14 años sin tomar alcohol ni consumir drogas, pero sabe que le costó mucho trabajo y entiende por lo que está pasando su hijo.

«No he podido ayudar a mi hijo, porque siempre he sido un padre codependiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y eso lo estoy pagando»

El junior vive en Los Ángeles, California, y Chávez padre, en Tijuana, pero se han alejado en otro sentido, pues su hijo no quiere dejarse ayudar por su papá, a tal grado que ha usado a la ley para alejarlo.