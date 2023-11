Agencias.-

En 2021, la creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida e ingresada al penal de Santa Martha Acatitla por los cargos de posesión de pornografía infantil.

Tras pasar cinco meses en la cárcel, la también influencer retomó su vida personal y profesional, continuando su carrera como creadora de contenido compartiendo su experiencia dentro de la cárcel.

Ahora, en una reciente entrevista, Yosstop fue cuestionada sobre un tema que se aborda poco sobre la estancia de las personas que permanecen en prisión: su vida sexual. Ante esto, la influencer no dudó en responder con sinceridad.

En el podcast “Red Flamingo”, la influencer compartió su experiencia sobre cómo vivió su vida sexual en prisión, así como cuáles son las medidas que se llevan a cabo para las famosas visitas conyugales.

“¿Qué pasa con la vida sexual de una mujer dentro de la cárcel y después de la cárcel?”, se le preguntó a Yos, quien respondió que “la vida sexual dentro de la cárcel pues ya no existía, para mí, o sea, si de por sí para que entrara mi esposo, antes no era mi esposo, era mi novio, fue un show”, reveló.

La influencer revela que, en ese entonces, Gerardo, quien era su novio al momento en que fue detenida, no podía ir a visitarla por no considerarse como “familia directa”, donde solo podían ingresar sus padres o hermanos, así como su cónyuge (situación en la que ella y su pareja desde hace varios años no estaban).

La influencer, además, agregó que para ella esas reglas no concordaban con su situación, pues en su caso, para ella, Gerardo, su novio, era parte de su familia y sería quien se haría cargo de ella mientras permanecía en prisión.

También reveló que tras vivir esta experiencia tomó la decisión de casarse con su novio y expresó que pese a que no formaba parte de sus planes, su percepción del matrimonio cambió completamente y más con el nacimiento de su hija.

Yosstop recalcó la importancia de casarse de forma legal debido a que en cualquier situación, independientemente de que sea cárcel, hospitalización o incluso una desaparición, sin estar casada, su pareja no podría hacer nada.