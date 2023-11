Confían desempolven proyecto de sustituir el Hospital Civil local

José del Carmen Perales Rodríguez

El proyecto de la sustitución del Hospital Civil Dr. José Macías Hernández de esta Ciudad, que fue presentado y después olvidado por la pasada administración, sigue siendo una necesidad al ser rebasado por la demanda de atención que presenta.

Arturo Vázquez García, director de esa unidad de salud, comentó lo anterior y agregó que ahora la gestión de recursos para esa obra, correría a cargo del programa IMSS Bienestar toda vez que el hospital está en proceso de pasar a control de éste.

«Partimos de la base que el actual edificio es demasiado antiguo y ya no es recuperable ni se puede reparar, sin embargo todo sigue en proyecto para el que ahora toca al IMSS Bienestar gestionar los recursos, al pasar a su control el Hospital, comentó.

Vázquez García añadió que en tanto aterriza esa petición de sustituir el hospital, que cuenta con 99 camas censables, continuarán trabajando ya que tienen una productividad importante tanto en lo que se refiere a consulta externa, como en procesos quirúrgicos.

«Hay esa petición de renovación que aun no ha llegado a proyecto, sin embargo sabemos que esa obra cuesta y no cuesta dos pesos, ya que es muy caro por la edificación, así como por el equipamiento que se requiere», agregó.

Cabe recordar que a mediados de la pasada administración estatal se habló de la posibilidad de construir el nuevo nosocomio, al grado que incluso se ubicó el posible predio en los alrededores del centro de ejecución de sanciones.

TIENE ALTA PRODUCTIVIDAD

En ese contexto Vázquez García refirió que en la actualidad están trabajando con dos de los tres quirófanos, sin embargo tanto en esa como en otras áreas tienen una buena productividad anual.

«Por ejemplo en terapia intensiva neonatal, los especialistas sacan adelante bebés de 700 u 800 gramos, hay cinco camas que generalmente tiene una ocupación del 60 a 70 por ciento, pero además cuenta con equipo, medicamento e insumos», finalizó.