Ha demostrado Marcelo Ebrard ser un hombre responsable, consecuente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la decisión del ex canciller Marcelo Ebrard de quedarse en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante su conferencia matutina, realizada en Culiacán, en Sinaloa, López Obrador calificó a Ebrard Causaubón como un hombre “responsable, consecuente”.

«Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación”, dijo.

“Eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es na actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”, puntualizó.

Este lunes el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que permanecerá en Morena, y además adelantó un entendimiento con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del partido guinda, tras meses de cuestionar el proceso interno para definir la candidatura.

“Es un acuerdo, un entendimiento político con Claudia (Sheinbaum)”, dijo Ebrard, quien afirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido reconoció que hubo “irregularidades” en el proceso de elección de Sheinbaum Pardo, que concluyó el pasado 6 de septiembre.

Aunque la propia comisión, según un comunicado que leyó Ebrard en una conferencia, dijo que esas irregularidades no fueron suficientes para repetir el proceso, precisamente impugnado por Ebrard, quien quedó en segundo lugar en la encuesta del partido.

“Este es un acuerdo político y no tiene que ver con un cargo a mi persona”, precisó el excanciller.

Ebrard Casaubón dijo en entrevista que continuará con su objetivo de buscar la candidatura presidencial de Morena, ahora en las elecciones de 2030.

“Sí, por supuesto. Yo voy a seguir adelante. Es lo que tengo pensado, no voy a desistir de ello”, aseguró

López Obrador indicó que él ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo, quien dirigirá a partir de ahora al movimiento de la Cuarta Transformación.

En lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan”, subrayó.

“Yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es una mujer excepcional, preparada. Yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado, es investigadora, creo que del Sistema Nacional de Investigación, de primer, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos, cuando fui jefe de Gobierno, fue la secretaria de Medioambiente (…) Me ayudó mucho”, puntualizó.

«Ella ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo estoy dedicado a terminar obras, y me quedan 10 meses. Ayer cumplí 70 años y como dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, aunque todavía estoy bateando arriba de .300 (risas) En el movimiento de transformación ya están saliendo los coordinadores, todo muy bien” expresó.

Con información de: lopezdoriga.com