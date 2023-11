Agencias.-

El famoso actor y cantante Vadhir Alejandro González Torres Prince, mejor conocido como Vadhir Derbez, tras sus momentos difíciles de depresión y ansiedad comenzó a escribir su nuevo tema, con el que regresaría a la música.

Y es que junto a el grupo mexicano La Trakalosa de Monterrey y Edwin Luna hicieron un remix de la canción “Morrito”, en la que habla abiertamente de los niños que crecen sin la presencia de sus padres.

Por eso, el famoso lanzó una invitación a sus seguidores a no perderse este nuevo tema, que ya está disponible en las plataformas digitales como Spotify, YouTube Music, Apple Music y Deezer; hasta el momento el recibimiento ha sido bastante bueno.

Cabe mencionar que el mexicano ha experimentado con varios géneros musicales, como el pop, urbano y tumbado. En una entrevista para la prensa, Vadhir mencionó que no es un cantante de regional, pero ha fusionado el trap y el pop en sus producciones musicales.

Aunque la letra de la canción ha causado polémica, usuarios de redes sociales aseguran que es un reproche, “convertido en arte”, hacia Eugenio Derbez pues de acuerdo con el mismo Vadhir, el famoso comediante no estuvo muy presente durante su niñez.

Letra de la canción dice: Voy a contarles la historia de un morrito/quería ser como su héroe favorito/esperaba en la ventana/a que la puerta tocara/otro día más que no llegó papá. Otra de las estrofas indica: Solo aprendí a la mala y a mi modo/y aunque me quebraste te perdono/quién iba a pensar/que al final no te iba a necesitar.