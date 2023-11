Padre de le magistrade Ociel Baena rechaza versión oficial sobre su homicidio

AGENCIAS.- El padre de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo rechazó la hipótesis de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes sobre su homicidio. El hombre consideró que la versión oficial es una falta de respeto a su familia.

“Es una falta de respeto a la inteligencia no sólo de nosotros sino yo creo que a todas las personas que se consideran con un poquito de intelecto. No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto”, declaró este 14 de noviembre durante el velorio de quien fuera magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.