Publican horarios del Corona Capital

Pako Aguilar.-

A través de sus redes sociales dieron a conocer los horarios y días en que se presentarán las agrupaciones de este tan prestigiado festival en la capital del país.

Corona Capital en su 13va edición presentará a bandas como The Cure, Alanis Morrisette, Pulp, Arcade Fire, Blur, The Chemical Brothers, Pet Shop Boy y más en el lineup que conforma el cartel.

Se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Será una ardua jornada de más de diez horas de música continua por cada día que dure el festival, dando inicio a las 15 horas para finalizar en cada pasando la medianoche.

Además, a través de la página oficial anunciaron algunos pequeños ajustes y cambios en el line up, en donde algunos proyectos cancelaron de última hora su participación y a la vez otras se incorporaron al festival.

Tal es el caso de los grupos Busty and the Bass, Chromeo, Sueco, NOIA, Suki Waterhouse, Just Mustard, Cassia y Major Lazer que participarán en esta celebración musical.

Los boletos aún están disponibles para los días viernes y sábado en la plataforma ticket master, ya que para el día domingo en el que se presentaran bandas como The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boy se han agotado.